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Россия официально вышла из Договора об открытом небе

Суббота, 18 декабря 2021, 04:45
Россия официально вышла из Договора об открытом небе
фото: Getty Images

Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре об открытом небе.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на МИД РФ, РИА Новости

Детали: Несколько месяцев назад Россия предупредила об этом остальные страны — участницы договора.

"Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белорусь", — говорилось в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, "несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, делала все возможное для сохранения соглашения".

Как пишет РИА Новости, решение оставить соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались предоставить российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон.

Предыстория:

  • Совет национальной безопасности США в ноябре 2020 года подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.
  • Государственная дума Российской Федерации в мае приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал в июне закон о денонсации Договора об открытом небе, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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Темы: Росcияавиа
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