Россия официально вышла из Договора об открытом небе
Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре об открытом небе.
Источник: российское издание РБК со ссылкой на МИД РФ, РИА Новости
Детали: Несколько месяцев назад Россия предупредила об этом остальные страны — участницы договора.
"Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белорусь", — говорилось в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Россия, "несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, делала все возможное для сохранения соглашения".
Как пишет РИА Новости, решение оставить соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались предоставить российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон.
Предыстория:
- Совет национальной безопасности США в ноябре 2020 года подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.
- Государственная дума Российской Федерации в мае приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.
- Президент РФ Владимир Путин подписал в июне закон о денонсации Договора об открытом небе, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.