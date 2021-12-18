На Донбасі окупанти 4 рази порушували "тишу"
Субота, 18 грудня 2021, 06:29
Упродовж доби 17 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Позиції ЗСУ окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Зокрема вели вогонь:
- в напрямку Травневого;
- поблизу Новотошківського;
- в бік Новолуганського.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у повідомленні штабу.
Нагадаємо: 16 грудня на Донбасі загинув український військовий – він отримав поранення, несумісне з життям.
Українська правда