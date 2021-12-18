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На Донбасі окупанти 4 рази порушували "тишу"

Субота, 18 грудня 2021, 07:29
фото: штаб ООС

Упродовж доби 17 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Позиції ЗСУ окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема вели вогонь:

  • в напрямку Травневого;
  • поблизу Новотошківського;
  • в бік Новолуганського.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у повідомленні штабу.

Нагадаємо: 16 грудня на Донбасі загинув український військовий – він отримав поранення, несумісне з життям.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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