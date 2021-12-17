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На Донбасі загинув український військовий

П'ятниця, 17 грудня 2021, 06:05
На Донбасі загинув український військовий
ФОТО: GETTY IMAGES

16 грудня  на Донбасі загинув український військовий – він отримав поранення, несумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Загалом 16 грудня на Донбасі з боку бойовиків було 5 порушень режиму припинення вогню.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Золотого-4 та Травневого противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 16 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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