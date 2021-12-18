На Донбассе оккупанты 4 раза нарушали "тишину"

За сутки 17 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Позиции ВСУ оккупанты обстреливали из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В частности, вели огонь:

в направлении Майского;

вблизи Новотошкивского;

в сторону Новолуганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в сообщении штаба.

Напомним: 16 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.