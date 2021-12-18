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На Донбассе оккупанты 4 раза нарушали "тишину"

Суббота, 18 декабря 2021, 06:29
На Донбассе оккупанты 4 раза нарушали тишину
фото: штаб ООС

За сутки 17 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Позиции ВСУ оккупанты обстреливали из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В частности, вели огонь:

  • в направлении Майского;
  • вблизи Новотошкивского;
  • в сторону Новолуганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в сообщении штаба.

Напомним: 16 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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