На Донбассе оккупанты 4 раза нарушали "тишину"
Суббота, 18 декабря 2021, 07:29
За сутки 17 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Позиции ВСУ оккупанты обстреливали из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В частности, вели огонь:
- в направлении Майского;
- вблизи Новотошкивского;
- в сторону Новолуганского.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в сообщении штаба.
Напомним: 16 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинская правда