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Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot – ЗМІ

Субота, 18 грудня 2021, 15:32
Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot – ЗМІ
Комплекс "Патріот", фото Getty Images

Київ на тлі загрози повномасштабної війни з РФ просить Вашингтон надати системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Джерело: CNN з посиланням на співрозмовників серед американських високопосадовців

Деталі: За інформацією американського видання, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що такі поставки можуть бути сприйняті Росією як дуже провокаційні. Особливо зараз, коли і США, і Європа, і НАТО намагаються домогтися від Москви деескалації.

Проте США не виключають, що в майбутньому нададуть Україні як ЗРК Patriot, так і іншу зброю.

За даними CNN, зарах адміністрація президента Джо Байдена розмірковує над тим, чи слід відправляти більше зброї та обладнання Києву.

Водночас США виключають розміщення американських військ на території України.

Довідково: MIM-104 Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, що використовується армією США і союзниками. Складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати проводять роботу щодо нових розширених пакетів військової допомоги Україні.
  • Ще навесні в Офісі президента говорили про те, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.

"Українська правда" в Threads

Теми: зброяСШАУкраїнаРосія
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