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Єрмак: США мають розмістити ракетні системи Patriot в Україні

Вівторок, 13 квітня 2021, 10:21

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.

Джерело: Єрмак виданню TIME

Пряма мова: "Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід.

А де США розміщують свої ракети "Patriot"? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут".

Деталі: За словами президента Володимира Зеленського, війська Росії на кордоні з Україною це спосіб "підняти температуру настільки, щоб показати, що Захід коливається в свою підтримку України, що вони насправді не бачать в ній партнера".

Зеленський вважає, що "це свого роду перевірка", але у виданні вважають, що зараз його більше цікавить членство в НАТО, ніж присутність в Україні високотехнологічної зброї.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакСШАвійназброя


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