Єрмак: США мають розмістити ракетні системи Patriot в Україні
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.
Джерело: Єрмак виданню TIME
Пряма мова: "Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід.
А де США розміщують свої ракети "Patriot"? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут".
Деталі: За словами президента Володимира Зеленського, війська Росії на кордоні з Україною це спосіб "підняти температуру настільки, щоб показати, що Захід коливається в свою підтримку України, що вони насправді не бачать в ній партнера".
Зеленський вважає, що "це свого роду перевірка", але у виданні вважають, що зараз його більше цікавить членство в НАТО, ніж присутність в Україні високотехнологічної зброї.
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Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.