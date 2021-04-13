Єрмак: США мають розмістити ракетні системи Patriot в Україні
Вівторок, 13 квітня 2021, 10:21
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.
Джерело: Єрмак виданню TIME
Пряма мова: "Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід.
А де США розміщують свої ракети "Patriot"? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут".
Деталі: За словами президента Володимира Зеленського, війська Росії на кордоні з Україною це спосіб "підняти температуру настільки, щоб показати, що Захід коливається в свою підтримку України, що вони насправді не бачать в ній партнера".
Зеленський вважає, що "це свого роду перевірка", але у виданні вважають, що зараз його більше цікавить членство в НАТО, ніж присутність в Україні високотехнологічної зброї.
Українська правда