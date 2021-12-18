Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ

Киев на фоне угрозы полномасштабной войны с РФ просит Вашингтон предоставить системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: CNN со ссылкой на собеседников среди американских чиновников

Детали: По информации издания, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что такие поставки могут быть восприняты Россией как очень провокационные. Особенно сейчас, когда и США, и Европа, и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации.

Однако в США не исключают, что в будущем предоставят Украине как ЗРК Patriot, так и другое оружие.

По данным CNN, в настоящее время администрация президента Джо Байдена размышляет над тем, следует ли отправлять больше оружия и военного оборудования Киеву.

В то же время США исключают размещение американских войск на территории Украины.

Справка: MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и союзниками. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Напомним: