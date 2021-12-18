Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ

Суббота, 18 декабря 2021, 15:32
Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ
Комплекс "Патриот", фото Getty Images

Киев на фоне угрозы полномасштабной войны с РФ просит Вашингтон предоставить системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: CNN со ссылкой на собеседников среди американских чиновников

Детали: По информации издания, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что такие поставки могут быть восприняты Россией как очень провокационные. Особенно сейчас, когда и США, и Европа, и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации.

Однако в США не исключают, что в будущем предоставят Украине как ЗРК Patriot, так и другое оружие.

По данным CNN, в настоящее время администрация президента Джо Байдена размышляет над тем, следует ли отправлять больше оружия и военного оборудования Киеву.

В то же время США исключают размещение американских войск на территории Украины.

Справка: MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и союзниками. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Напомним:

  • Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине.
  • Еще весной в Офисе президента, что США могут разместить ракетные системы Patriot в Украине из-за военной агрессии России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеСШАУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
оружие
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
Последние новости
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
Все новости...
Реклама: