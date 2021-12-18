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У Барселоні протести проти більшої кількості іспанської мови у школах

Субота, 18 грудня 2021, 23:13

Тисячі каталонців вийшли на вулиці Барселони в суботу, щоб протестувати проти рішення суду, згідно з яким 25% усіх шкільних предметів мають викладатися іспанською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі AP.

Демонстранти кажуть, що це рішення загрожує їхній освітній системі, яка допомогла повернути каталонську мову до загального вжитку після того як її придушували під час диктатури генерала Франсіско Франко.

"Демократії не властиво, щоб суд визнав недійсною освітню систему, яку підтримує суспільство та його парламент. За нашими опитуваннями, 82% каталонців підтримують нинішню систему", – сказав Аскар Ескудер, президент Платформи мови, низової групи, яка пропагує використання каталонської і яка приєдналася до маршу.

Відновлення захисту каталонської мови також обіцяє активізувати сепаратистський рух у регіоні, який намагається зберегти свою єдність. Кілька учасників маршу несли прапори про незалежність, на ньому були присутні лідери руху.

Але сім’ї, які хочуть, щоб їхні діти більше вивчали іспанську мову, кажуть, що нинішня система порушує їхні права на навчання іспанською.

Марш відбувається менше ніж за місяць відтоді, як Верховний суд Іспанії підтримав рішення нижчого суду Каталонії від 2020 року, який ухвалив рішення за позовом попереднього консервативного уряду Іспанії проти Департаменту освіти Каталонії.

Верховний суд відхилив апеляцію уряду Каталонії на попереднє рішення про те, що школи регіону повинні гарантувати щонайменше 25% навчальних предметів викладання іспанською мовою. Наразі більшість шкіл використовують іспанську лише на уроках іспанської мови, а все інше викладають каталонською.

Теми: мітингимоваІспанія


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