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В Барселоне протесты против большего количества испанского языка в школах

Суббота, 18 декабря 2021, 23:13

Тысячи каталонцев вышли на улицы Барселоны в субботу, чтобы протестовать против решения суда, согласно которому 25% всех школьных предметов должны преподаваться на испанском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале AP.

Демонстранты говорят, что это решение угрожает их образовательной системе, которая помогла вернуть каталонский язык в общее употребление после того, как его подавляли во время диктатуры генерала Франсиско Франко.

"Демократии не свойственно, чтобы суд признал недействительной образовательную систему, поддерживаемую обществом и его парламентом. По нашим опросам, 82% каталонцев поддерживают нынешнюю систему", – сказал Аскар Эскудер, президент Платформы языка, низовой группы, пропагандирующей использование каталонского и присоединившейся к маршу.

Восстановление защиты каталонского языка также обещает активизировать сепаратистское движение в регионе, которое пытается сохранить свое единство. Несколько участников марша несли флаги о независимости, на нем присутствовали лидеры движения.

Но семьи, которые хотят, чтобы их дети больше изучали испанский язык, говорят, что нынешняя система нарушает их права на обучение на испанском.

Марш проходит менее чем через месяц с тех пор, как Верховный суд Испании поддержал решение низшего суда Каталонии от 2020 года, который принял решение по иску предыдущего консервативного правительства Испании против Департамента образования Каталонии.

Верховный суд отклонил апелляцию правительства Каталонии на предыдущее решение о том, что школы региона должны гарантировать не менее 25% учебных предметов преподавания на испанском языке. Сейчас большинство школ используют испанский только на уроках испанского языка, а все остальное преподают на каталонском.

Темы: митингиязыкИспания
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