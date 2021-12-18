Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Барселоне протесты против большего количества испанского языка в школах

Суббота, 18 декабря 2021, 22:13

Тысячи каталонцев вышли на улицы Барселоны в субботу, чтобы протестовать против решения суда, согласно которому 25% всех школьных предметов должны преподаваться на испанском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале AP.

Демонстранты говорят, что это решение угрожает их образовательной системе, которая помогла вернуть каталонский язык в общее употребление после того, как его подавляли во время диктатуры генерала Франсиско Франко.

"Демократии не свойственно, чтобы суд признал недействительной образовательную систему, поддерживаемую обществом и его парламентом. По нашим опросам, 82% каталонцев поддерживают нынешнюю систему", – сказал Аскар Эскудер, президент Платформы языка, низовой группы, пропагандирующей использование каталонского и присоединившейся к маршу.

Восстановление защиты каталонского языка также обещает активизировать сепаратистское движение в регионе, которое пытается сохранить свое единство. Несколько участников марша несли флаги о независимости, на нем присутствовали лидеры движения.

Но семьи, которые хотят, чтобы их дети больше изучали испанский язык, говорят, что нынешняя система нарушает их права на обучение на испанском.

Марш проходит менее чем через месяц с тех пор, как Верховный суд Испании поддержал решение низшего суда Каталонии от 2020 года, который принял решение по иску предыдущего консервативного правительства Испании против Департамента образования Каталонии.

Верховный суд отклонил апелляцию правительства Каталонии на предыдущее решение о том, что школы региона должны гарантировать не менее 25% учебных предметов преподавания на испанском языке. Сейчас большинство школ используют испанский только на уроках испанского языка, а все остальное преподают на каталонском.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиязыкИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
митинги
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Последние новости
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
Все новости...
Реклама: