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Україна – знову 3-тя в Європі за добовою смертністю від Covid

Неділя, 19 грудня 2021, 06:32
фото: Ельдар Сарахман, УП

17 грудня у світі діагностували понад 559 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Британії, США, Франції.

Зокрема, у Британії зафіксували понад 90 тисяч, у США – понад 85 тисяч і у Франції – понад 58 тисяч нових інфікувань

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Італія. Україна – на 16 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 076), Польщі (543) та США (487).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 246 342 381особа. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 366 770 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: На початку листопада Україна була третьою у світі і другою в Європі за добовою смертністю від Covid.

За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 503 нових випадків Covid, 288 хворих померли і 18 534 – одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


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