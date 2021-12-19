Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина – снова 3-я в Европе по суточной смертности от Covid

Воскресенье, 19 декабря 2021, 05:32
Украина – снова 3-я в Европе по суточной смертности от Covid
фото: Эльдар Сарахман, УП

17 декабря в мире диагностировали более 559 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Британии, США, Франции.

В частности, в Британии зафиксировали более 90 тысяч, в США – более 85 тысяч и во Франции – более 58 тысяч новых инфицирований

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Италия. Украина – на 16 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1076), Польше (543) и США (487).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

 

За все время пандемии излечились от болезни 246 342 381 человек. В настоящее время насчитывается более 22 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5 366 770 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7503 новых случаев Covid, 288 больных умерли и 18 534 – выздоровели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
Все новости...
Реклама: