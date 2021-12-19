Украина – снова 3-я в Европе по суточной смертности от Covid
17 декабря в мире диагностировали более 559 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Британии, США, Франции.
В частности, в Британии зафиксировали более 90 тысяч, в США – более 85 тысяч и во Франции – более 58 тысяч новых инфицирований
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Италия. Украина – на 16 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1076), Польше (543) и США (487).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Германия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.
За все время пандемии излечились от болезни 246 342 381 человек. В настоящее время насчитывается более 22 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждена 5 366 770 смертей от COVID-19.
Напомним: За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7503 новых случаев Covid, 288 больных умерли и 18 534 – выздоровели.