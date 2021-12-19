SpaceX вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink
Важка ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту 52 мінісупутники, призначені для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Джерело: SpaceX у Twitter, Укрінформ
Дослівно SpaceX: "Успішне виведення супутників підтверджено".
Деталі: Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Приблизно за 15,5 хвилини після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км.
Після перевірки їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.
Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021
Передісторія:
- Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
- Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
- У травні американська компанія SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.