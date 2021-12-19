SpaceX вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту 52 мінісупутники, призначені для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Джерело: SpaceX у Twitter, Укрінформ

Дослівно SpaceX: "Успішне виведення супутників підтверджено".

Деталі: Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно за 15,5 хвилини після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км.

Після перевірки їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

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