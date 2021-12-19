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SpaceX вивела на орбіту понад 50 супутників Starlink

Неділя, 19 грудня 2021, 07:07
фото: SpaceX

Важка ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту 52 мінісупутники, призначені для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Джерело: SpaceX у Twitter, Укрінформ

Дослівно SpaceX: "Успішне виведення супутників підтверджено".

Деталі: Запуск було здійснено о 04:41 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно за 15,5 хвилини після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км.

Після перевірки їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

Передісторія:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
  • У травні американська компанія SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Теми: космосінтернет


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