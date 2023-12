SpaceX готує до випробувальних польотів відразу два міжпланетні кораблі Starship

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, яка 29 січня через відсутність дозволу на випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship була вимушена відкласти старт, завершила будівництво ще одного космічного корабля.

Джерело: Трансляція з космодрому. Сайт SpaceX

Деталі: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

"This is getting out of hand. Now there are two of them".https://t.co/mdzZ5J3Jqa pic.twitter.com/5wlm4eB58K