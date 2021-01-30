SpaceX готує до випробувальних польотів відразу два міжпланетні кораблі Starship

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, яка 29 січня через відсутність дозволу на випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship була вимушена відкласти старт, завершила будівництво ще одного космічного корабля.

Джерело: Трансляція з космодрому. Сайт SpaceX

Деталі: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

"This is getting out of hand. Now there are two of them".https://t.co/mdzZ5J3Jqa pic.twitter.com/5wlm4eB58K — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) January 29, 2021

Фото: Ілон Маск

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

29 січня прототип корабля Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, мав здійснити "стрибок" на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту, але комісія з космічних запусків США вчасно не надала відповідних дозволів. Запуск переносять вже тиждень поспіль, через що Ілон Маск звинуватив відповідальних чиновників в непрофесійності та бюрократизованості.

Раніше Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 30th January 2021 pic.twitter.com/C60oOcFlg6 — Brendan (@brendan2908) January 29, 2021

Довідка: За даними Bloomberg, Ілон Маск 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля.

Нагадаємо:

10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.

Що передувало:

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

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