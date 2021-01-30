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SpaceX готує до випробувальних польотів відразу два міжпланетні кораблі Starship

Субота, 30 січня 2021, 06:43

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, яка 29 січня через відсутність дозволу на випробувальний запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship була вимушена відкласти старт, завершила будівництво ще одного космічного корабля.

Джерело: Трансляція з космодрому. Сайт SpaceX

Деталі: В ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено 9-ий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановлена ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

 
Фото: Ілон Маск

В Бока-Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

29 січня прототип корабля Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, мав здійснити "стрибок" на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту, але комісія з космічних запусків США вчасно не надала відповідних дозволів. Запуск переносять вже тиждень поспіль, через що Ілон Маск звинуватив відповідальних чиновників в непрофесійності та бюрократизованості.

Раніше Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Довідка: За даними Bloomberg, Ілон Маск 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля.

Нагадаємо:

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Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Теми: Ілон Масккосмос


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