SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 52 миниспутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Источник: SpaceX в Twitter, Укринформ

Дословно SpaceX: "Успешный вывод спутников подтвержден".

Детали: Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Приблизительно через 15,5 минуты после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км.

После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

Напомним: Американская компания SpaceX в мае успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.