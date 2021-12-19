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SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

Воскресенье, 19 декабря 2021, 06:07
SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink
фото: SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 52 миниспутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Источник: SpaceX в Twitter, Укринформ

Дословно SpaceX: "Успешный вывод спутников подтвержден".

Детали: Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Приблизительно через 15,5 минуты после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км.

После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Напомним: Американская компания SpaceX в мае успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

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Темы: космосинтернет
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