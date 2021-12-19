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Окупанти на Донбасі скинули з безпілотника постріл ВОГ

Неділя, 19 грудня 2021, 07:33
фото: штаб ООС

За добу 18 грудня гібридні війська Росії на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17".

Деталі: У напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В бік Водяного окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Троїцького гібридні війська обстрілювали позиції ЗСУ двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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