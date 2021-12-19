Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника выстрел ВОГ

За сутки 18 декабря гибридные войска России на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17".

Детали: В направлении Южного русские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В сторону Водяного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого гибридные войска обстреливали позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.