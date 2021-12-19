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Українці почали витрачати свою тисячу з проєкту єПідтримка

Неділя, 19 грудня 2021, 14:24
Книги, фото з сайту видавництва Старого лева

Вже понад 3 млн українців успішно скористалися послугою єПідтримка, серед покупок лідирують книги та кіно.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: 19 грудня в Україні запрацювала програма з виплати 1000 грн громадянам із "зеленими" сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.

За словами Федорова, понад 3 млн громадян підключили послугу станом на неділю, і більшість із них уже отримали гроші.

Міністр зазначив, що Монобанк, Альфа-банк та А-банк дали доступ клієнтам до коштів раніше за інші банки. При цьому клієнти решти фінустанов, які приєдналися до проєкту, отримають кошти протягом 10 днів.

За кількістю витрачених грошей на даний момент лідирують книги та кінотеатри. Також українці витрачають кошти на квитки Укрзалізниці.

Пряма мова міністра: "Нагадаю, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму Дія".

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Українська правда
Теми: ДіяМінцифривакцинація


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