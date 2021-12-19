Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень

Неділя, 19 грудня 2021, 09:31
19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень
Гроші, фото pixabay

З 19 до 29 грудня включно триває прийом заявок від повністю вакцинованих громадян на отримання тисячі гривень.

Джерело: роз'яснення Мінцифри

Деталі: Аби подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів після чого авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Дослівно: "Переконайтеся, що в застосунку у вас є "зелений" COVID-сертифікат. Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку, Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів".

Пряма мова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: "Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють.

Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть категорію бізнесу під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові. Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо".

Доповнено: Вдень у неділю Мінцифри відзвітувало, що українці почали користуватися послугою єПідтримка та здійснювати перші покупки.

Нагадаємо:

  • "Вакцинальну тисячу" можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяДія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: