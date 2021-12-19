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19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень

Неділя, 19 грудня 2021, 10:31
Гроші, фото pixabay

З 19 до 29 грудня включно триває прийом заявок від повністю вакцинованих громадян на отримання тисячі гривень.

Джерело: роз'яснення Мінцифри

Деталі: Аби подати заявку на виплату потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів після чого авторизуватися й оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Дослівно: "Переконайтеся, що в застосунку у вас є "зелений" COVID-сертифікат. Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку, Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів".

Пряма мова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: "Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють.

Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть категорію бізнесу під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові. Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо".

Доповнено: Вдень у неділю Мінцифри відзвітувало, що українці почали користуватися послугою єПідтримка та здійснювати перші покупки.

Нагадаємо:

  • "Вакцинальну тисячу" можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України.

Українська правда
Теми: вакцинаціяДія


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