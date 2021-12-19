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Украинцы начали тратить свою тысячу из проекта єПідтримка

Воскресенье, 19 декабря 2021, 14:24
Книги, фото с сайта издательства Старого лева

Уже более 3 млн украинцев воспользовались услугой єПідтримка, среди покупок лидируют книги и кино.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: 19 декабря в Украине заработала программа по выплате 1000 грн гражданам с "зелеными" сертификатами о вакцинации против коронавируса.

По словам Федорова, более 3 млн граждан подключили услугу по состоянию на воскресенье, и большинство из них уже получили деньги.

Министр отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к распоряжению средствами раньше других банков. При этом клиенты остальных финучреждений, которые присоединись к проекту, получат средства в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег на данный момент лидируют книги и кинотеатры. Также украинцы тратят средства на билеты Укрзализныци.

Прямая речь министра: "Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют. Не забывайте обновлять приложение Дія".

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Украинская правда
Темы: ДіяМинцифрывакцинация
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