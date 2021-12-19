На Сході України від початку доби тихо
Неділя, 19 грудня 2021, 16:59
Від початку доби у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
Українська правда