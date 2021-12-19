На Сході України від початку доби тихо

Від початку доби у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".