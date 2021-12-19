На Востоке Украины с начала суток тихо
Воскресенье, 19 декабря 2021, 17:59
С начала суток в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Украинская правда