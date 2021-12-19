Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Востоке Украины с начала суток тихо

Воскресенье, 19 декабря 2021, 17:59
фото штаба ООС

С начала суток в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%

таблицаТолько две области в Украине остаются в "красной" зоне Covid-19

МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Готовят прикрытия для провокаций

США ответили на заявление России о провокации с химоружием на Донбассе

США могут ограничить поставки смартфонов в РФ в случае нападения на Украину – СМИ

Новости 21 декабря: Украина и НАТО, срыв избрания главы САП

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника выстрел ВОГ
На Донбассе оккупанты 4 раза нарушали "тишину"
На Донбассе погиб украинский военный
Последние новости
11:41
Курс валют на 22 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:39
Украинцы уже потратили 200 миллионов по программе "еПоддержка"
11:38
"Омикрон" обнаружен в 106 странах мира
11:20
Пункты Covid-вакцинации не будут работать два праздничных дня
11:16
В Уэльсе будут штрафовать работников, которые могут работать из дома, но едут в офис
11:00
"Газпром" выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ
10:55
фотоВ Карпатах местами намело более метра снега
10:52
инфографикаВ президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%
10:48
АТБ вошел в тройку крупнейших дискаунтеров Центральной и Восточной Европы
10:47
Рейтинг политических партий: "Слуга народа" сохраняет лидерство
Все новости...