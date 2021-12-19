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Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Неділя, 19 грудня 2021, 20:16
Арвідас Анушаускас, фото Delfi

Литва готова передати Україні летальну зброю, заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Джерело: Анушаускас на спільній прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у Руклі (Литва), повідомляє LRT

Пряма мова: "Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема передати Україні летальну зброю".

Деталі: Він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.

"Я не відповідатиму зараз прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - сказав Анушаускас.

Що передувало: У неділю міністри оборони Німеччини і Литви заявили, що Росії не можна дозволяти вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, чи організовувати поділ Європи на "сфери впливу".

18 грудня міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну. 

Українська правда
Теми: Литвазброя


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