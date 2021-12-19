Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Источник: Анушаускас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в Рукле (Литва), сообщает LRT

Прямая речь: "Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, в том числе передать Украине летальное оружие".

Детали: Он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал Анушаускас.

Что предшествовало: В воскресенье министры обороны Германии и Литвы заявили, что России нельзя разрешать указывать партнерам НАТО, как им строить свою политику, или инициировать разделение Европы на "сферы влияния".

18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну.