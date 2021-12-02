Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Я не натискав на курок" – Болдуїн про вбивство українки під час зйомок фільму

Четвер, 2 грудня 2021, 01:56
ФОТО: GETTY IMAGES

Актор Алек Болдуїн сказав, що не натискав на курок пістолета, з якого було вбито операторку-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" (Rust).

Джерело: Болдуїн в інтерв’ю телеканалу ABC, Reuters

Пряма мова: "Ну, курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок".

"Повертаючись у минуле, думаю, що я міг зробити? Вона була людиною, яку любили всі, хто працював з нею, і подобалася всім, хто працював з нею, нею захоплювалися...

…навіть зараз мені важко повірити, що вона пішла…"

"Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув на курок. Ніколи".

Деталі: Болдуїн відзначив, що у нього не було підстав підозрювати, що в пістолеті може бути бойова куля.

Шериф Департаменту Санта-Фе заявив у середу, що не коментує заяву Болдуїна. Невідомо, чи поліція розглядає можливість випадкового пострілу під час зйомок.

Постачальник Сет Кенні зброї сказав поліції, що він вважає, що бойові кулі, знайдені на знімальному майданчику, могли бути "перезарядженими боєприпасами".

Перезаряджені боєприпаси складаються з перероблених компонентів, включаючи кулі.

Проти Болдуїна і продюсерів фільму подали цивільні позови зі звинуваченнями у недбалості та невиконанні протоколів безпеки. Продюсери заявили, що проводять власне внутрішнє розслідування.

Передісторія:

  • 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.
  • Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Теми: СШАкінозброявбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: план Росії з захоплення України, розмова Байдена і Путіна

Під авто турецького офіцера виявили бомбу — він мав працювати на заході з Ердоганом

Білий дім підтвердив: 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну

У Польщі заявили про затримання російського судна з п’яним екіпажем

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Усі новини...
США
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
США відреагували на заяву Путіна про загрозу для РФ через рух України в НАТО
Блінкен: за нову агресію РФ проти України будуть болючі санкції, яких раніше не застосовували
Останні новини
08:00
Головні новини суботи і ночі: план Росії з захоплення України, розмова Байдена і Путіна
07:40
Доба на Донбасі минула без порушень — штаб
06:42
Через виверження вулкана в Індонезії загинули 13 людей
05:45
Франція — у трійці країн-лідерів за поширеністю COVID-19
04:33
Голова Пентагону: Польоти військових Китаю біля Тайваню схожі на "репетиції"
03:35
Автобус з пасажирами впав в річку в Кенії, два десятки людей загинули
02:35
Під авто турецького офіцера виявили бомбу — він мав працювати на заході з Ердоганом
01:32
Румунія виявила перші випадки зараження "Омікроном"
00:33
Білий дім підтвердив: 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну
23:54
У Польщі заявили про затримання російського судна з п’яним екіпажем
Усі новини...