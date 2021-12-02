"Я не натискав на курок" – Болдуїн про вбивство українки під час зйомок фільму

Актор Алек Болдуїн сказав, що не натискав на курок пістолета, з якого було вбито операторку-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" (Rust).

Джерело: Болдуїн в інтерв’ю телеканалу ABC, Reuters

Пряма мова: "Ну, курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок".

"Повертаючись у минуле, думаю, що я міг зробити? Вона була людиною, яку любили всі, хто працював з нею, і подобалася всім, хто працював з нею, нею захоплювалися...

…навіть зараз мені важко повірити, що вона пішла…"

"Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув на курок. Ніколи".

Деталі: Болдуїн відзначив, що у нього не було підстав підозрювати, що в пістолеті може бути бойова куля.

Шериф Департаменту Санта-Фе заявив у середу, що не коментує заяву Болдуїна. Невідомо, чи поліція розглядає можливість випадкового пострілу під час зйомок.

Постачальник Сет Кенні зброї сказав поліції, що він вважає, що бойові кулі, знайдені на знімальному майданчику, могли бути "перезарядженими боєприпасами".

Перезаряджені боєприпаси складаються з перероблених компонентів, включаючи кулі.

Проти Болдуїна і продюсерів фільму подали цивільні позови зі звинуваченнями у недбалості та невиконанні протоколів безпеки. Продюсери заявили, що проводять власне внутрішнє розслідування.

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