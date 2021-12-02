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"Я не натискав на курок" – Болдуїн про вбивство українки під час зйомок фільму

Четвер, 2 грудня 2021, 00:56
Я не натискав на курок – Болдуїн про вбивство українки під час зйомок фільму
ФОТО: GETTY IMAGES

Актор Алек Болдуїн сказав, що не натискав на курок пістолета, з якого було вбито операторку-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" (Rust).

Джерело: Болдуїн в інтерв’ю телеканалу ABC, Reuters

Пряма мова: "Ну, курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок".

"Повертаючись у минуле, думаю, що я міг зробити? Вона була людиною, яку любили всі, хто працював з нею, і подобалася всім, хто працював з нею, нею захоплювалися...

…навіть зараз мені важко повірити, що вона пішла…"

"Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув на курок. Ніколи".

Деталі: Болдуїн відзначив, що у нього не було підстав підозрювати, що в пістолеті може бути бойова куля.

Шериф Департаменту Санта-Фе заявив у середу, що не коментує заяву Болдуїна. Невідомо, чи поліція розглядає можливість випадкового пострілу під час зйомок.

Постачальник Сет Кенні зброї сказав поліції, що він вважає, що бойові кулі, знайдені на знімальному майданчику, могли бути "перезарядженими боєприпасами".

Перезаряджені боєприпаси складаються з перероблених компонентів, включаючи кулі.

Проти Болдуїна і продюсерів фільму подали цивільні позови зі звинуваченнями у недбалості та невиконанні протоколів безпеки. Продюсери заявили, що проводять власне внутрішнє розслідування.

Передісторія:

  • 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.
  • Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкінозброявбивство
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