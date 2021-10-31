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"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку

Неділя, 31 жовтня 2021, 03:35
Вона була моїм другом – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку
фото: GETTY IMAGES

Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Джерело: Болдуїн у відео, поширеному TMZ, AFP

Пряма мова: "Вона була моїм другом.

Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім сталася ця жахлива подія".

Деталі: Болдуїн назвав інцидент зі стріляниною "подією, однією на трильйон" і сказав, що зустрічався з чоловіком Гатчінс.

"Він у шоці, у нього 9-річний син.

Ми постійно з ним спілкуємося, тому що дуже переживаємо за його сім’ю та дитину", — зазначив актор.

Крім того, Болдуїн виступає за обмеження використання вогнепальної зброї, зокрема куль, на знімальному майданчику.

Також актор не знає, чи буде зніматися у фільмах, де застосовується вогнепальна зброя.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що під час пошуку на знімальному майданчику вестерну "Іржа" (Rust) було знайдено 500 патронів — суміш холостих, фіктивних і ймовірних бойових.

Що передувало:

  • 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.

"Українська правда" у Threads

Теми: кінозброяСШАвбивство
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