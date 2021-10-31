"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку

Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Джерело: Болдуїн у відео, поширеному TMZ, AFP

Пряма мова: "Вона була моїм другом.

Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім сталася ця жахлива подія".

Деталі: Болдуїн назвав інцидент зі стріляниною "подією, однією на трильйон" і сказав, що зустрічався з чоловіком Гатчінс.

"Він у шоці, у нього 9-річний син.

Ми постійно з ним спілкуємося, тому що дуже переживаємо за його сім’ю та дитину", — зазначив актор.

Крім того, Болдуїн виступає за обмеження використання вогнепальної зброї, зокрема куль, на знімальному майданчику.

Також актор не знає, чи буде зніматися у фільмах, де застосовується вогнепальна зброя.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що під час пошуку на знімальному майданчику вестерну "Іржа" (Rust) було знайдено 500 патронів — суміш холостих, фіктивних і ймовірних бойових.

Що передувало: