"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку
Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.
Джерело: Болдуїн у відео, поширеному TMZ, AFP
Пряма мова: "Вона була моїм другом.
Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім сталася ця жахлива подія".
Деталі: Болдуїн назвав інцидент зі стріляниною "подією, однією на трильйон" і сказав, що зустрічався з чоловіком Гатчінс.
"Він у шоці, у нього 9-річний син.
Ми постійно з ним спілкуємося, тому що дуже переживаємо за його сім’ю та дитину", — зазначив актор.
Крім того, Болдуїн виступає за обмеження використання вогнепальної зброї, зокрема куль, на знімальному майданчику.
Також актор не знає, чи буде зніматися у фільмах, де застосовується вогнепальна зброя.
Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що під час пошуку на знімальному майданчику вестерну "Іржа" (Rust) було знайдено 500 патронів — суміш холостих, фіктивних і ймовірних бойових.
Що передувало:
- 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
- МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
- Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
- Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.