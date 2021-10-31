Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку

Неділя, 31 жовтня 2021, 03:35
фото: GETTY IMAGES

Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Джерело: Болдуїн у відео, поширеному TMZ, AFP

Пряма мова: "Вона була моїм другом.

Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім сталася ця жахлива подія".

Деталі: Болдуїн назвав інцидент зі стріляниною "подією, однією на трильйон" і сказав, що зустрічався з чоловіком Гатчінс.

"Він у шоці, у нього 9-річний син.

Ми постійно з ним спілкуємося, тому що дуже переживаємо за його сім’ю та дитину", — зазначив актор.

Крім того, Болдуїн виступає за обмеження використання вогнепальної зброї, зокрема куль, на знімальному майданчику.

Також актор не знає, чи буде зніматися у фільмах, де застосовується вогнепальна зброя.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що під час пошуку на знімальному майданчику вестерну "Іржа" (Rust) було знайдено 500 патронів — суміш холостих, фіктивних і ймовірних бойових.

Що передувало:

  • 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Американський актор Алек Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив операторку-українку Галину Гатчінс.

Теми: кінозброяСШАвбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоPolitico оприлюднило знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні України

В Нігерії обвалилася 22-поверхівка, сотня людей зникли безвісти

фото"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри

На виборах мера Харкова переміг секретар Терехов – виборчком

США провели консультації з союзниками щодо накопичення військ РФ на кордоні з Україною

фото"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради

Усі новини...
кіно
Поранений режисер та другий оператор дали свідчення в справі про загибель Галини Гатчінс
"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок
У пістолеті Болдуїна був один бойовий патрон – профспілка
Останні новини
07:24
Біля Павлополя загинув український військовий
06:40
фотоPolitico оприлюднило знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні України
05:43
Reuters: Китай і Росія відновили спроби послабити санкції ООН проти КНДР
04:48
У світі — більше 300 тисяч нових COVID-заражень
03:45
NASA відклала запуск SpaceX на МКС через медичні проблеми з космонавтом
02:47
Франція відклала санкції проти Британії в суперечці щодо риби
01:46
В Нігерії обвалилася 22-поверхівка, сотня людей зникли безвісти
00:42
Індія обіцяє скоротити викиди вуглецю до нуля до 2070 року
23:50
У літаку "Стамбул-Гамбург" помер чоловік з ковід, смерть помітили лише після приземлення
23:28
Добкін заявив про фальсифікації на виборах мера Харкова і йде до суду
Усі новини...