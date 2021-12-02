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Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод – Блінкен

Четвер, 2 грудня 2021, 03:12
Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод – Блінкен
ФОТО: GETTY IMAGES

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, вирішенням проблеми на сході України стало б виконання умов Мінських угод.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські угоди мають бути виконані. Українці кажуть те саме.

Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України".

"Я думаю, що зможу відобразити не лише точку зору Сполучених Штатів, а й точку зору всіх союзників щодо НАТО… що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки".

Деталі: Держсекретар зазначив, що перед зустріччю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, він провів численні консультації щодо російсько-українського конфлікту з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї", – наголосив він.

Напередодні Блінкен у Ризі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив, що на зустрічі з Лавровим закликає відвести російські війська від кордону з Україною.

"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", – сказав він.

Нагадаємо: Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі Північноатлантичної ради.

Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування журналістами за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію не застосовувати силу проти України і вчергове наголосив, що Москва знає, що вона заплатить високу ціну через санкції та інші кроки Заходу за прояви будь-якої агресії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвійнаДонбасРосія
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