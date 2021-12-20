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Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва

Понеділок, 20 грудня 2021, 00:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
ФОТО: GETTY IMAGES

Німеччина не запроваджуватиме подібний до оголошеного в  Нідерландах локдаун до Різдва.

Джерело: міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, якого цитує Reuters та AFP

Пряма мова: "Тут не буде ізоляції до Різдва. Але ми отримаємо п'яту хвилю – ми подолали критичну кількість заражень Omicron. Цю хвилю вже не можна повністю зупинити".

Деталі: Лаутербах додав, що цей захід малоймовірний і після свят.

Як повідомляється, у неділю урядова наукова консультативна група заявила, що необхідно ще більше обмежити контакти між людьми, і поки що дані свідчать, що одних бустерів недостатньо для стримування поширення вірусу. Як повідомляється, "враховуючи, наскільки швидко і широко поширюється варіант "Омікрон" – наразі кількість випадків "Омікрону" в Німеччині подвоюється кожні 2-4 дні - повільніше, ніж у Великій Британії, але швидше, ніж поширення інших варіантів у Німеччині, - слід очікувати значного навантаження лікарень".

Що передувало: З 19 грудня до 3 січня Німеччина посилила обмеження на поїздки з Британії, заборонивши авіакомпаніям перевозити туристів із Британії до Німеччини.  Лише громадянам і резидентам Німеччини, їхнім партнерам і дітям, а також транзитним пасажирам  дозволено подорожувати до країни з Британії.  Кожному, хто в’їжджає в Німеччину з Британії, знадобиться негативний ПЛР-тест, і той, хто в’їхав, зобов’язаний перебувати на карантині протягом 14 днів, незалежно від статусу вакцинації.

Нагадаємо: Станом на  17 грудня  69% німців повністю вакциновані від вірусу. У неділю у країні зафіксували 29 348 нових випадків захворювання та 180 випадків смерті. Кількість щоденних випадків значно зросла у жовтні та листопаді, але з початку місяця повільно знижується.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакарантинкоронавірус
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