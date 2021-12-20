Германия не будет вводить локдаун до Рождества

Германия не будет вводить подобный объявленному в Нидерландах локдаун до Рождества.

Источник: министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, цитируемый Reuters и AFP

Прямая речь: "Здесь не будет изоляции до Рождества. Но мы получим пятую волну – мы преодолели критическое количество заражений Omicron. Эту волну уже нельзя полностью остановить".

Детали: Лаутербах добавил, что эта мера маловероятна и после праздников.

Как сообщается, в воскресенье правительственная научная консультативная группа заявила, что необходимо еще больше ограничить контакты между людьми, и пока данные свидетельствуют, что одних бустеров недостаточно для сдерживания распространения вируса. Как сообщается, "учитывая, насколько быстро и широко распространяется вариант "Омикрон" - количество случаев "Омикрона" в Германии удваивается каждые 2-4 дня - медленнее, чем в Великобритании, но быстрее, чем распространение других вариантов в Германии, - следует ожидать значительной загруженности больниц".

Что предшествовало: С 19 декабря по 3 января Германия усилила ограничения на поездки из Британии, запретив авиакомпаниям перевозить туристов из Британии в Германию. Только гражданам и резидентам Германии, их партнерам и детям, а также транзитным пассажирам разрешено путешествовать в страну из Британии. Каждому, кто въезжает в Германию из Британии, понадобится отрицательный ПЦР-тест, и въехавший обязан находиться на карантине в течение 14 дней, независимо от статуса вакцинации.

Напомним: По состоянию на 17 декабря 69% немцев полностью вакцинированы от вируса. В воскресенье в стране зафиксировали 29 348 новых случаев заболевания и 180 случаев смерти. Количество ежедневных случаев значительно выросло в октябре и ноябре, но с начала месяца медленно снижается.