Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок

Понеділок, 20 грудня 2021, 10:20
КОРПУС ЗБИТОГО БОЙОВИКАМИ НА ДОНБАСІ ЛІТАКА РЕЙСУ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Процес у справі збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році наближається до завершальної фази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Цього тижня прокуратура виголосить обвинувальний висновок. Прокурору потрібно три дні, щоб розповісти, як вони оцінюють докази у справі, у чому саме, на їхню думку, можна звинуватити трьох росіян та одного українця та яке покарання слід їм призначити.

Усі чоловіки відіграли свою роль в організації, встановленні та згодом відведенні ракетної установки "Бук", за допомогою якої влітку 2014 року був збитий літак Malaysia Airlines.

Прокуратура реконструювала це на основі великої кількості фото, відео та показань свідків. Є також перехоплені розмови, в яких підозрювані говорили про установку ракети та збиття MH17. Це буде розглянуто сьогодні та завтра, як і судово-медичні докази.

Очевидно, що прокуратура проситиме тривале ув’язнення, але чи буде це довічне, наперед невідомо.

"Питання, що MH17 був навмисно збитий. Це не має значення для питання провини, але це може мати значення для покарання", – зазначила експертка з міжнародного кримінального права Меріке Де Хоон.

Вона очікує, що вирок також може відрізнятися для кожного підозрюваного, залежно від ролі, яку вони зіграли у збитті літака.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17авіасуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
MH17
Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17
Катастрофа MH17: Нідерланди планують ініціювати нову справу проти Росії - ЗМІ
У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі у суді щодо збиття літака МАУ
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...