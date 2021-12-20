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Суд по делу MH17: прокуратура начнет объявлять обвинительное заключение

Понедельник, 20 декабря 2021, 09:20
Суд по делу MH17: прокуратура начнет объявлять обвинительное заключение
КОРПУС СБИТОГО БОЕВИКАМИ НА ДОНБАССЕ САМОЛЕТА РЕЙСА MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Процесс по делу сбитого в небе над Донбассом в 2014 году рейса MH17 близится к завершающей фазе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

На этой неделе прокуратура зачитает обвинительное заключение. Прокурору нужно три дня, чтобы рассказать, как они оценивают доказательства по делу, в чем именно, по их мнению, можно обвинить троих россиян и одного украинца и какое наказание следует назначить.

Все обвиняемые сыграли свою роль в организации, установке и впоследствии отводе ракетной установки "Бук", с помощью которой летом 2014 года был сбит самолет Malaysia Airlines.

Прокуратура реконструировала это на основе большого количества фото, видео и свидетельских показаний. Есть также перехваченные разговоры, в которых подозреваемые говорили об установке ракеты и сбитии MH17. Это будет рассмотрено сегодня и завтра, как и судебно-медицинские доказательства.

Очевидно, что прокуратура будет просить длительное заключение, но будет ли это пожизненное – заранее неизвестно.

"Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания", - отметила эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон.

Она ожидает, что приговор также может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую они сыграли в сбитии самолета.

Напомним, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко – до сих пор не участвовали в слушаниях. Пулатов – единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

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Темы: MH17авиасуд
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