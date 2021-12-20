Зеленський про ядерну зброю в Білорусі: Такими речами гратися не можна

Президент Володимир Зеленський застеріг, що не можна недбало ставитися до розміщення ядерної зброї Росії в третіх країнах.

Джерело: facebook-трансляція пресбрифінгу президентів Литви, Польщі й України

Пряма мова: "Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякуванні щодо, скажімо так, "подорожі" або "міграції" ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу – ми багато разів чули. І про розташування майбутнє ядерної зброї на тимчасово окупованій території Криму. А зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі.

Я вважаю, що такими речами не можна гратися. А для України – це достатньо звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії та деяких представників Білорусі.

Принаймні, ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розташована частина ядерної зброї РФ".

Деталі: На думку Зеленського, країни НАТО також запровадять жорсткі санкції проти Росії та Білорусі, якщо будуть докази розміщення ядерної зброї на території третьої країни. Тому президент вважає, що російська влада не піде на такий крок.

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