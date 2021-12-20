Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський про ядерну зброю в Білорусі: Такими речами гратися не можна

Понеділок, 20 грудня 2021, 15:57
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський застеріг, що не можна недбало ставитися до розміщення ядерної зброї Росії в третіх країнах.

Джерело: facebook-трансляція пресбрифінгу президентів Литви, Польщі й України

Пряма мова: "Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякуванні щодо, скажімо так, "подорожі" або "міграції" ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу – ми багато разів чули. І про розташування майбутнє ядерної зброї на тимчасово окупованій території Криму. А зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі.

Я вважаю, що такими речами не можна гратися. А для України – це достатньо звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії та деяких представників Білорусі.

Принаймні, ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розташована частина ядерної зброї РФ".

Деталі: На думку Зеленського, країни НАТО також запровадять жорсткі санкції проти Росії та Білорусі, якщо будуть докази розміщення ядерної зброї на території третьої країни. Тому президент вважає, що російська влада не піде на такий крок.

Передісторія

  • 18 грудня міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити російське ядерне озброєння на своїй території "для захисту від агресії НАТО".
  • У жовтні українська влада повідомила, що в тимчасово окупованому Криму Росія розмістила десятки носіїв ядерної зброї.

Денис Карловський, УП
Теми: БілорусьЗеленськийЛукашенкоядерна зброяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
Білорусь
Білорусь значно скоротить дипломатичну присутність в країнах ЄС
У Польщі повідомили про нові спроби перетину кордону з Білорусі, у тому числі силові
Російські бомбардувальники вже на західних кордонах Білорусі
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...