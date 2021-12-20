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Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя

Понедельник, 20 декабря 2021, 15:57

Президент Владимир Зеленский предостерег, что нельзя небрежно относиться к размещению ядерного оружия России в третьих странах.

Источник: facebook-трансляция пресс-брифинга президентов Литвы, Польши и Украины

Прямая речь: "Мы все живые люди, но мне кажется, что любые запугивания относительно, скажем так, "путешествия" или "миграции" ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира – мы много раз слышали. И о расположении будущего ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма. А сейчас мы слышим информацию о Беларуси.

Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Беларуси.

По крайней мере, мы будем точно знать, если это произойдет, где расположена часть ядерного оружия РФ".

Детали: По мнению Зеленского, страны НАТО также введут жесткие санкции против России и Беларуси, если будут доказательства размещения ядерного оружия на территории третьей страны. Поэтому президент считает, что российские власти не пойдут на такой шаг.

Предыстория:

  • 18 декабря министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить российское ядерное вооружение на своей территории "для защиты от агрессии НАТО".
  • В октябре украинские власти сообщили, что во временно оккупированном Крыму Россия разместила десятки носителей ядерного оружия.

Денис Карловский, УП
Темы: БеларусьЗеленскийЛукашенкоядерное оружиеРосcия
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