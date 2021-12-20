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Порошенка, який поїхав за кордон, знову викликають у ДБР

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:54
Петро Порошенко з дружиною та Турчиновим, фото AFP via Getty Images

Підозрюваного у держзраді і сприянні тероризму п'ятого президента Петра Порошенка повторно викликають до Державного бюро розслідувань. Минулого разу, коли слідчі ДБР підійшли до Порошенка з повісткою про виклик, той проігнорував їх, сів у автівку і поїхав геть. Зараз експрезидент перебуває за межами України.

Джерело: заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич на брифінгу у понеділок

Пряма мова: "Оскільки вказана особа, колишній президент України, сьогодні не прибула за викликом, ми направили повторний виклик на четвер 23 грудня 2021 року на 10 годину".

Деталі: За словами Кісілевича, у цей час буде вирішуватись питання вручення Порошенку клопотання про обрання запобіжного заходу. Який саме це буде запобіжний захід, наразі не визначено. Все залежатиме від поведінки підозрюваного і ризиків стосовно можливості його втечі.

Представник ОГП уточнив, що п'ятого президента викликають не на допит, а "для проведення різних процесуальних дій".

Передісторія: 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Петру Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він проігнорував їх та сів в автівку, поїхавши в невідомому напрямку.

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов обіцяє, що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Звідки саме повернеться, Турчинов не уточнив, але з постів самого Порошенка у соцмережах випливає, що він поїхав до Туреччини.

Також правоохоронці направили Порошенку поштою підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Євген Кізілов, УП
Теми: ПорошенкоДБР


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