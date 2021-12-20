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Уехавшего за границу Порошенко снова вызывают в ГБР

Понедельник, 20 декабря 2021, 15:54
Уехавшего за границу Порошенко снова вызывают в ГБР
Петр Порошенко с женой и Турчиновым, фото AFP via Getty Images

Подозреваемого в госизмене и содействии терроризму пятого президента Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Источник: заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич на брифинге в понедельник

Прямая речь: "Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг 23 декабря 2021 года на 10 часов".

Детали: По словам Кисилевича, в это время будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения. Какая именно это будет мера пресечения, пока не определено. Все будет зависеть от поведения подозреваемого и рисков возможности его побега.

Представитель ОГП уточнил, что пятый президент вызывается не на допрос, а "для проведения различных процессуальных действий".

Предыстория: 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить нардепу Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот проигнорировал их и сел в машину, поехав в неизвестном направлении.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов обещает, что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Откуда именно вернется, Турчинов не уточнил, но из постов самого Порошенко в соцсетях следует, что он уехал в Турцию.

Также правоохранители направили Порошенко почтой подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГБР
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