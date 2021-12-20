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Російські бойовики на Донбасі мінували українські позиції з безпілотників

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:25
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема дистанційно мінували українські позиції з безпілотників.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця –  тяжкий, другого - середньої тяжкості.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Деталі: Окупанти застосували безпілотні літальні апарати біля Гнутового та Водяного, з яких вони скидали постріли ВОГ-17.

У напрямку Новолуганського незаконні формування вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Що було раніше: Зранку понеділка в пресштабі ООС повідомили, що двоє українських військових на Донбасі дістали поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Клінічний стан одного з поранених – тяжкий

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасвійна


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