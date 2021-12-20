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Российские боевики на Донбассе миновали украинские позиции с беспилотников

Понедельник, 20 декабря 2021, 16:25
Российские боевики на Донбассе миновали украинские позиции с беспилотников
Иллюстративное фото пресс-центра ООС

Российские войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности, дистанционно минировали украинские позиции с беспилотников.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Детали: Оккупанты применили беспилотные летательные аппараты возле Гнутово и Водяного, с которых они сбрасывали выстрелы ВОГ-17.

В направлении Новолуганского незаконные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Что было раньше: В понедельник утром в прессштабе ООС сообщили, что два украинских военных на Донбассе получили ранение, подоорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Клиническое состояние одного из раненых – тяжелое.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассвойна
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