"Множинне громадянство" від Зеленського: нардепи звернулися до КСУ

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства).

Джерело: представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря у Telegram

Деталі: Вона зазначила, що подання підписали 99 нардепів.

Пряма мова Совгирі: "Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження.

Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця".

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Пізніше нардепи, зокрема з МФО "Розумна політика" та партії "Європейська солідарність", підписували подання до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття "єдиного громадянства.

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