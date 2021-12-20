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"Множинне громадянство" від Зеленського: нардепи звернулися до КСУ

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:31
Множинне громадянство від Зеленського: нардепи звернулися до КСУ
фото: ОП

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства).

Джерело: представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря у Telegram

Деталі: Вона зазначила, що подання підписали 99 нардепів.

Пряма мова Совгирі: "Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження.

Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця".

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Пізніше нардепи, зокрема з МФО "Розумна політика" та партії "Європейська солідарність", підписували подання до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття "єдиного громадянства.

Читайте також: Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства.

Українська правда

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Теми: КСЗеленськийгромадянствоВерховна Радазаконодавство
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