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"Множественное гражданство" от Зеленского: нардепы обратились в КСУ

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:31
фото: ОП

В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов по официальному толкованию статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства).

Источник: представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram

Детали: Она отметила, что представление подписали 99 нардепов.

Прямая речь Совгири: "Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства.

Согласно закону "О КСУ", вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца".

Этому предшествовало: 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

Позже нардепы, в том числе из МФО "Разумная политика" и партии "Европейская солидарность", собирали подписи для обращения в Конституционный суд по поводу разъяснения понятия "единого гражданства".

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Украинская правда
Темы: КСЗеленскийгражданствоВерховная Радазаконодательство
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