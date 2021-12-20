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У Порошенка на підозру відповіли, що це Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО

Понеділок, 20 грудня 2021, 19:08
У Порошенка на підозру відповіли, що це Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО
Порошенко та Зеленський під час дебатів на "Олімпійському"

"Європейська солідарність" у відповідь на підозру п'ятому президентові Петру Порошенку в держзраді у справі про постачання вугілля з Донбасу заявили, що це чинний глава держави Володимир Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО.

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Замість того, щоб зміцнювати оборону країни, Зеленський посилює переслідування опозиційної партії, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни. Це – комплекс його власної президентської меншовартості та типовий напад політичної параної, яку у нікчеми Зеленського провокує сама згадка про свого успішного попередника…".

Деталі: Потім партія звинуватила Зеленського, зокрема в тому, що "не Порошенко, а Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів".

Також "ЄС" підтвердила, що в Україну Порошенко "повернеться за своїм власним графіком".

Передісторія:

  • 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Петру Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він проігнорував їх та сів в автівку, поїхавши в невідомому напрямку.
  • Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов обіцяє, що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Звідки саме повернеться, Турчинов не уточнив, але з постів самого Порошенка у соцмережах випливає, що він поїхав до Туреччини.
  • Також правоохоронці направили Порошенку поштою підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарністьвугілляОРДЛОдержзрада
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