У Порошенка на підозру відповіли, що це Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО

Порошенко та Зеленський під час дебатів на "Олімпійському"

"Європейська солідарність" у відповідь на підозру п'ятому президентові Петру Порошенку в держзраді у справі про постачання вугілля з Донбасу заявили, що це чинний глава держави Володимир Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО.

Джерело: заява партії "Європейська солідарність"

Дослівно: "Замість того, щоб зміцнювати оборону країни, Зеленський посилює переслідування опозиційної партії, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни. Це – комплекс його власної президентської меншовартості та типовий напад політичної параної, яку у нікчеми Зеленського провокує сама згадка про свого успішного попередника…".

Деталі: Потім партія звинуватила Зеленського, зокрема в тому, що "не Порошенко, а Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів".

Також "ЄС" підтвердила, що в Україну Порошенко "повернеться за своїм власним графіком".

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