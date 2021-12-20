Порошенко и Зеленский во время дебатов на "Олимпийском"

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение пятого президента Петра Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса заявили, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Источник: заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике…".

Детали: Затем партия обвинила Зеленского, в том числе в том, что "не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов".

Также ЕС подтвердила, что в Украину Порошенко вернется по своему собственному графику.

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