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До 800 російських офіцерів та генералів перебувають в ОРДЛО – розвідка

Понеділок, 20 грудня 2021, 22:12
фото: Кремль

На території тимчасово окупованого сходу України постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі "Донбас. Реалії"

Деталі: Ці 600-800 росіян перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ.

За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.

Пряма мова Скібіцького: "Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ.

У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно".

Нагадаємо: Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну. Водночас він визнав, що українці захищатимуться від агресора самі.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОвійнаРосія


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