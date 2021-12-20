До 800 российских офицеров и генералов находятся в ОРДЛО – разведка

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, сообщает Главное управление разведки.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире "Донбасс. Реалии"

Детали: Эти 600-800 россиян находятся на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск.

По данным украинской разведки после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.

Прямая речь Скибицкого: "Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ. Сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ.

В октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. В то же время, он признал, что украинцы будут защищаться от агрессора сами.