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"Росія планує серйозні військові дії": Держдеп радить американцям не їхати до України

Понеділок, 20 грудня 2021, 22:03
Росія планує серйозні військові дії: Держдеп радить американцям не їхати до України
фото з сайту state.gov

Через загрозу з боку Росії та COVID-19 Держдеп США радить американцям не подорожувати до України та попереджає про можливу складність роботи посольства країни у Києві.

Джерело: сайт Держдепу

Дослівно: "Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує серйозні військові дії проти України.

Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні, є непрогнозованими та можуть швидко погіршитись.

Громадяни США, які вирішили поїхати в Україну, повинні знати, що військові дії Росії на території України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США під час виїзду з України".

Деталі: Держдеп також нагадав своїм громадянам окремо щодо подорожей до окупованих Росією Криму та частини Донбасу.

Зокрема, зазначається, що на півострові є велика військова присутність РФ, а окупаційна влада зловживає законодавством, саджаючи іноземців та місцеве населення до в’язниць.

Щодо Донбасу, то Державний департамент США наголошує, що сили під командуванням Росії контролюють райони Донецької та Луганської областей, а збройний конфлікт призвів до загибелі 13 тисяч осіб. Відомство повідомляє, що зокрема громадянам США погрожували, затримували або викрадали в цьому регіоні.

Злочини проти іноземців та власності – звичайна справа. По всій Україні, зокрема в Києві, регулярно відбуваються демонстрації, які іноді переходили до насильства. Також мали місце політичні вбивства та вибухи. Надходять повідомлення про напади радикальних груп на групи меншин та поліцію.

Також на сайті повідомляється, що в Україні злочини проти іноземців "є поширеним явищем", наводячи для прикладу мітинги у Києві, які іноді переростають в насильницькі, а також політичні вбивства та вибухи, а також насильницькі напади радикалів на представників меншин та поліцію.

Передісторія:

  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Володимира Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • Країни "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі початку повномасштабної війни.

Українська правда

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Теми: СШАРосіявійнаокупаціяДонбас
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