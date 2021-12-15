Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у парламенті, що російське військове вторгнення до України стане "катастрофою для всього світу".
Джерело: онлайн трансляція години запитань до уряду в Палаті громад британського парламенту
Пряма мова Джонсона: "Якщо Росія буде настільки нерозважливою і навіженою, щоби почати вторгнення на суверенну територію України, то ми спільно з нашими союзниками застосуємо надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій.
Я сказав президенту Путіну (в телефонній розмові 13 грудня – ред.), що, я гадаю, будь-які такі військові дії з його боку стануть катастрофою не лише для Росії та України, але й цілого світу".
Деталі: Джонсон запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією.
За його даними, НАТО збільшать кількість військовослужбовців на території країн-членів альянсу, що межують з Україною.
Передісторія:
- 13 грудня Джонсон провів телефонну розмову з Путіним, у якій попередив його про "жорсткі наслідки" для Росії в разі повномасштабного наступу в Україні. Путін натомість зажадав юридичних гарантій, що НАТО не має наміру розширятися на схід.
- У Білому домі того ж дня повідомили, що США розглядають варіант посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.
- За даними "Левада-центру", 75% росіян вважають ймовірною війну Росії з Україною.
- Країни "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі початку повномасштабної війни.