Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу

Борис Джонсон у резиденції уряду на Давнінґ-стрит, 10, в Лондоні 12 грудня 2021 року. фото: getty images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у парламенті, що російське військове вторгнення до України стане "катастрофою для всього світу".

Джерело: онлайн трансляція години запитань до уряду в Палаті громад британського парламенту

Пряма мова Джонсона: "Якщо Росія буде настільки нерозважливою і навіженою, щоби почати вторгнення на суверенну територію України, то ми спільно з нашими союзниками застосуємо надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій.

Я сказав президенту Путіну (в телефонній розмові 13 грудня – ред.), що, я гадаю, будь-які такі військові дії з його боку стануть катастрофою не лише для Росії та України, але й цілого світу".

Деталі: Джонсон запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією.

За його даними, НАТО збільшать кількість військовослужбовців на території країн-членів альянсу, що межують з Україною.

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