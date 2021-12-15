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Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу

Середа, 15 грудня 2021, 16:50
Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу
Борис Джонсон у резиденції уряду на Давнінґ-стрит, 10, в Лондоні 12 грудня 2021 року. фото: getty images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у парламенті, що російське військове вторгнення до України стане "катастрофою для всього світу".

Джерело: онлайн трансляція години запитань до уряду в Палаті громад британського парламенту

Пряма мова Джонсона: "Якщо Росія буде настільки нерозважливою і навіженою, щоби почати вторгнення на суверенну територію України, то ми спільно з нашими союзниками застосуємо надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій.

Я сказав президенту Путіну (в телефонній розмові 13 грудня – ред.), що, я гадаю, будь-які такі військові дії з його боку стануть катастрофою не лише для Росії та України, але й цілого світу".

Деталі: Джонсон запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією. 

За його даними, НАТО збільшать кількість військовослужбовців на території країн-членів альянсу, що межують з Україною.

Передісторія: 

  • 13 грудня Джонсон провів телефонну розмову з Путіним, у якій попередив його про "жорсткі наслідки" для Росії в разі повномасштабного наступу в Україні. Путін натомість зажадав юридичних гарантій, що НАТО не має наміру розширятися на схід.
  • У Білому домі того ж дня повідомили, що США розглядають варіант посилення військової присутності на східному фланзі НАТО.
  • За даними "Левада-центру", 75% росіян вважають ймовірною війну Росії з Україною.
  • Країни "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі початку повномасштабної війни.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика БританіяНАТОвійнаРосіяУкраїна
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