Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину

Понедельник, 20 декабря 2021, 22:03
Россия планирует серьезные военные действия: Госдеп советует американцам не ехать в Украину
фото з сайту state.gov

Из-за угрозы со стороны России и COVID-19 Госдеп США советует американцам не путешествовать по Украине и предупреждает о возможной сложности работы посольства страны в Киеве.

Источник: сайт Госдепа               

Дословно: "Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины.

Напоминаем гражданам США, что условия безопасности, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму, и в контролируемой Россией восточной Украине, непрогнозируемы и могут быстро ухудшиться.

Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины".

Детали: Госдеп также напомнил своим гражданам отдельно о путешествиях в оккупированные Россией Крым и часть Донбасса.

В частности, отмечается, что на полуострове есть большое военное присутствие РФ, а оккупационные власти злоупотребляют законодательством, сажая иностранцев и местное население в тюрьмы.

Что касается Донбасса, то Государственный департамент США отмечает, что силы под командованием России контролируют районы Донецкой и Луганской областей, а вооруженный конфликт привел к гибели 13 тысяч человек. Ведомство сообщает, что в частности, гражданам США угрожали, задерживали или похищали в этом регионе.

Преступления против иностранцев и собственности – обычное дело. По всей Украине, в частности, в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили к насилию. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию.

Также на сайте сообщается, что в Украине преступления против иностранцев "являются распространенным явлением", приводя, например, митинги в Киеве, которые иногда перерастают в насильственные, а также политические убийства и взрывы, а также насильственные нападения радикалов на представителей меньшинств и полицию.

Предыстория:

  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредилпрезидента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиявойнаоккупацияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: