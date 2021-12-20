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"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину

Понедельник, 20 декабря 2021, 23:03
фото з сайту state.gov

Из-за угрозы со стороны России и COVID-19 Госдеп США советует американцам не путешествовать по Украине и предупреждает о возможной сложности работы посольства страны в Киеве.

Источник: сайт Госдепа               

Дословно: "Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины.

Напоминаем гражданам США, что условия безопасности, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму, и в контролируемой Россией восточной Украине, непрогнозируемы и могут быстро ухудшиться.

Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины".

Детали: Госдеп также напомнил своим гражданам отдельно о путешествиях в оккупированные Россией Крым и часть Донбасса.

В частности, отмечается, что на полуострове есть большое военное присутствие РФ, а оккупационные власти злоупотребляют законодательством, сажая иностранцев и местное население в тюрьмы.

Что касается Донбасса, то Государственный департамент США отмечает, что силы под командованием России контролируют районы Донецкой и Луганской областей, а вооруженный конфликт привел к гибели 13 тысяч человек. Ведомство сообщает, что в частности, гражданам США угрожали, задерживали или похищали в этом регионе.

Преступления против иностранцев и собственности – обычное дело. По всей Украине, в частности, в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили к насилию. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию.

Также на сайте сообщается, что в Украине преступления против иностранцев "являются распространенным явлением", приводя, например, митинги в Киеве, которые иногда перерастают в насильственные, а также политические убийства и взрывы, а также насильственные нападения радикалов на представителей меньшинств и полицию.

Предыстория:

  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредилпрезидента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.

Украинская правда
Темы: СШАРосcиявойнаоккупацияДонбасс
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