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У Байдена изучают, как поддержать украинских партизанов, если Россия нападет – WP

Вторник, 21 декабря 2021, 10:44
Джо Байден. Фото AFP via Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена изучает, могут ли и как Соединенные Штаты поддержать антироссийское восстание, если президент России Владимир Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Источник: колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на проинформированный чиновник

Дословно Игнатиус: "Планирование помощи, описанное в воскресенье знающим чиновником, включает способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным, чтобы противостоять вторжению российских войск, а также материально-технической поддержки повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война".

Детали: Колумнист отметил, что юридическая группа в администрации президента США изучает, как можно было бы оказать помощь украинским повстанцам без нарушения американского или международного законодательства.

А агенты ЦРУ и других ведомств изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против сил, поддерживаемых Россией, а также против США в Ираке и Афганистане.

Сообщается, что США могли бы предоставить украинцам переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер.

По словам Игнатиуса, основная цель администрации Байдена – нанести удар российским войскам, если Путин вторгнется в Украину, без непосредственного привлечения американских войск. Этот шаг президент США исключил.

Официальные лица США также предупредили, что Америка и ее европейские союзники введут жесткие экономические санкции, которые могут навредить российской экономике. На прошлой неделе НАТО объявил о планах продвижения войск вперед, в сторону России, если Путин проигнорирует предупреждение.

Колумнист отмечает, что основу партизанской армии могут составить около 500 тысяч украинцев, которые с 2014 года прошли боевую подготовку. Также отмечается, что на руках у украинцев есть как минимум миллион единиц оружия.

В то же время, американские специалисты обсуждают, как организовать тайники с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.

Предыстория:

  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае начала полномасштабной войны.

Ирина Балачук, УП
Темы: СШАРосcияУкраинавойна
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