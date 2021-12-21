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В столице планируют проверить работу сирен оповещения населения

Вторник, 21 декабря 2021, 12:22
В столице планируют проверить работу сирен оповещения населения

В Киевской городской государственной администрации планируют включать сирены, чтобы проверить готовность территориальной системы оповещения.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: В департаменте муниципальной безопасности КГГА прорабатывают план проверки готовности электрических систем.

О дате проверки пресс-служба уведомит отдельно.

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Предыстория:

  • В Киеве городские власти рассматривают варианты сопротивления и защиты столицы в случае полномасштабного военного наступления России.
  • Мэр Виталий Кличко заявлял в ходе ежегодного отчета, что в столице увеличивают личный состав бригад территориальной обороны.
  • В начале декабря представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверяли состояние объектов укрытия и бомбоубежища в столице.

Украинская правда

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Темы: КиевКГГАвойна
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