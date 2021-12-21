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Російські бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

Вівторок, 21 грудня 2021, 16:32
Російські бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші
ілюстративне фото пресцентру оос

Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Окупанти застосували міномети калібру 120 мм поблизу Мар’їнки

У напрямку Широкиного незаконні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.

Що було раніше: Зранку вівторка в пресштабі ООС повідомили, що російські окупанти поранили українського військового біля Широкиного. Пораненого доставили до лікувального закладу, його стан – середньої тяжкості.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаРосіяДонбас
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