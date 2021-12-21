Український військовий дістав поранення біля Широкиного

21 грудня український військовослужбовець дістав поранення на Донбасі через дії окупантів – вони стріляли зі стрілецької зброї в напрямку Широкиного.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Крім того, добою раніше на Донбасі було чотири порушення режиму припинення вогню. Зокрема в районі Гнутового та Водяного противник скинув з безпілотників ВОГ-17 (осколкова граната).

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а в бік Невельського - з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 20 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування.