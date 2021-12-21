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Российские боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"

Вторник, 21 декабря 2021, 17:32

Российские войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Оккупанты применили минометы калибра 120 мм возле Марьинки.

В направлении Широкино незаконные формирования вели огонь из стрелкового оружия.

Что было раньше: Во вторник утром в пресс-штабе ООС сообщили, что два российские оккупанты ранили украинского военного возле Широкино. Раненого доставили в лечебное учреждение, его состояние – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойнаРосcияДонбасс
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